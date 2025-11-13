iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sport e solidarietà si uniscono nella serata di sabato 15 novembre alle Officine centro sportivo di via Cortina d’Ampezzo 737, dove si terrà la maratona di spinning “Sulle ali di Fabio”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Compact Team in collaborazione con Le Officine, è dedicata alla memoria di Fabio e finalizzata a sostenere l’associazione Sulle Ali, organizzazione di volontariato impegnata nel campo delle cure palliative.

Dalle 18 alle 21 i partecipanti potranno prendere parte a tre lezioni di spinning solidale, condividendo energia, passione e spirito di gruppo sotto il motto “Tutti in sella per Fabio”.

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Sulle Ali, nata dalla collaborazione tra equipe mediche e familiari di persone affette da patologie evolutive a esito fatale. L’associazione promuove valori di ascolto, aiuto e accompagnamento, cardini della cultura delle cure palliative.

Per partecipare è prevista un’offerta minima consigliata di 10 euro per singola lezione o di 20 euro per l’intera maratona. Le iscrizioni possono essere effettuate contattando Le Officine al numero 0331 850269 o Stefano (Compact Team) al 328 2644939.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e la collaborazione dell’Avis comunale.

13112025