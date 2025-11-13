Comasco

COMO – Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di oggi giovedì 13 novembre alla casa circondariale del Bassone, dove si è verificata una rivolta tra i detenuti.

Secondo le prime informazioni, nel corso dei disordini tre agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Cantù. Più gravi invece le condizioni di un detenuto di 24 anni, soccorso in codice rosso e trasferito all’ospedale di Monza per un trauma toracico, dopo essere rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello.

Durante l’emergenza, l’intera area del carcere è stata circondata dalle forze dell’ordine su disposizione della questura di Como, mentre sul posto sono intervenute numerose ambulanze. La situazione è tornata sotto controllo intorno alle 19.30

