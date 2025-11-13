Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 12 novembre, spiccano le preoccupazioni legate ai ritardi nella consegna degli appartamenti dell’ex Cantoni, un’effrazione all’ex scuola Bernardino Luini e il dibattito sulla sanità territoriale con focus sull’ospedale di Saronno. Attenzione anche per l’omaggio al medico saronnese Giovan Battista Grassi e per il riconoscimento social agli operatori dell’isola ecologica.

Cresce la frustrazione tra le famiglie assegnatarie degli alloggi all’ex Cantoni, costrette ad attendere oltre il previsto la consegna degli appartamenti e ad affrontare situazioni di disagio abitativo.

Intervento della polizia locale all’ex scuola Bernardino Luini, dove è stata rilevata un’effrazione: l’area è da tempo al centro di criticità legate a presenze abusive e bivacchi.