SARONNO – Giovedì 13 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, a Saronno la giornata sarà per lo più soleggiata con cieli poco nuvolosi al mattino e una graduale variabilità nel corso del pomeriggio. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo: la minima si attesta intorno ai 6°C mentre la massima raggiungerà i 15°C.

I venti soffieranno deboli: al mattino proverranno da Nord, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Sudovest. Non risultano allerte meteo attive sulla zona. Si tratta quindi dell’ultimo giorno stabile prima di un peggioramento atteso per venerdì, quando l’arrivo di correnti più umide porterà nubi più compatte e un aumento della probabilità di pioggia.

Per quanto riguarda la Lombardia, la situazione è simile: giovedì sarà generalmente stabile grazie all’alta pressione, ma già dal tardo pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, soprattutto sulle basse pianure occidentali. Le zone montane manterranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Le temperature restano miti con venti deboli occidentali in rotazione da Sudovest.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

