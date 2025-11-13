Cronaca

ORIGGIO – Un uomo di 73 anni è rimasto ferito nella mattinata di ieri in un incidente stradale avvenuto attorno alle 10.30 in via del Lavoro. L’auto su cui viaggiava è finita fuori strada per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della Compagnia di Saronno, insieme ai soccorritori della Croce azzurra di Rovellasca, giunti con un’ambulanza in codice giallo. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno; non è apparso in pericolo.

A Rovello Porro poco prima, alle 8, un altro incidente si era verificato in via Carcano, dove si sono scontrate un’auto e una moto. A rimanere ferito è stato un motociclista di 24 anni, soccorso anch’egli dalla Croce azzurra di Rovellasca e trasportato in codice verde (dunque con lievi lesioni) all’ospedale di Saronno. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù.

(foto archivio)

