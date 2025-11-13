Saronnese

ORIGGIO – Origgio si prepara a dare un segnale concreto per la sicurezza sulle strade: nelle prossime settimane saranno installati cartelli dedicati ai ciclisti, con l’invito agli automobilisti a rispettare una distanza minima di 1,5 metri durante i sorpassi. L’iniziativa, rivolta a ridurre incidenti e favorire la convivenza tra utenti della strada, interesserà in particolare le strade più trafficate del paese, come via Per Lainate e la vecchia Varesina.

L’idea nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la polizia locale e l’associazione Corridori ciclisti professionisti italiani. Il progetto si inserisce in un percorso di sensibilizzazione già avviato da diversi anni in Lombardia, volto a promuovere la cultura della sicurezza stradale e la condivisione degli spazi urbani. Un obiettivo chiave è garantire maggiore protezione non solo ai ciclisti, ma anche a pedoni, bambini e anziani, che quotidianamente si spostano per le vie del territorio.

Il progetto, partito in Brianza e progressivamente esteso a Comasco, Milanese e Varesotto, ha già suscitato interesse in altri comuni della zona. Dopo l’inaugurazione a Uboldo, alcuni amministratori locali hanno manifestato la volontà di aderire all’iniziativa, tra cui Gerenzano, dove la polizia locale sta valutando tempi e modalità di attuazione.

Con questi cartelli, Origgio si unisce a una rete di comuni che puntano a rendere più sicure le strade, sensibilizzando gli automobilisti e diffondendo una maggiore consapevolezza sul rispetto dei ciclisti, un passo concreto verso città più vivibili e sicure per tutti.

(foto d’archivio)

