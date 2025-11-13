Basket

SARONNO – Settimana ricca di soddisfazioni per il settore giovanile della Robur Basket Saronno, che ha conquistato tre successi su tre incontri nelle categorie Under 19, Under 17 Gold e Under 17 Silver.

Under 19: Robur Saronno – ABC Lomazzo 73-31

Partita a senso unico per l’Under 19, che scappa subito in doppia cifra di vantaggio e controlla senza difficoltà. Il divario tecnico tra le due squadre è apparso evidente e nei quaranta minuti c’è stato spazio per tutto il roster, con ogni giocatore andato a referto. Soddisfazione per i coach De Piccoli e Masini.

Robur Saronno: Barchiesi 10, Calcagni 9, Pasquariello 7, Sarr 7, Paternoster 7, Vetro 6, Grassadonia 6, Merico 6, Rota 6, Cormio 4, Legnani 4, Rimoldi 1. All.: De Piccoli, Masini.

Under 17 Gold: Robur Saronno – Canottieri 70-51

Ritorno alla vittoria per l’Under 17 Gold, che ritrova il successo davanti al pubblico di casa. Gara dai ritmi non particolarmente elevati, ma è bastato un quarto giocato con maggiore intensità per prendere il largo e assicurarsi i due punti.

Robur Saronno: Basilico 9, Borroni, Bulgari 15, Crepaldi 6, Favata 8, Ginocchio 2, Hassan 6, Lissi 2, Marchesi 1, Pagnoncelli, Villa 11, Zoni 10. All.: Ferrario.

Under 17 Silver: Cassano Bianca – Robur Saronno 61-69

Vittoria più sofferta per l’Under 17 Silver, che si complica la partita con troppe disattenzioni difensive e un alto numero di palle perse. Nonostante alcuni momenti di buon basket e un gioco a tratti caotico, i ragazzi di coach Camorani portano comunque a casa un risultato positivo.

Robur Saronno: Zaffaroni, Fornasari, Cavaletti 2, Paternoster 24, Merico 6, Brocca 14, Pregnolato 3, Ognissanti, Albanese, Annecca, Potestio 2, Sorrentino 18. All.: Camorani.

Tre successi che confermano il buon lavoro svolto dal vivaio biancazzurro, capace di coniugare risultati e crescita individuale dei giovani atleti.

