Città

SARONNO – Questa sera, giovedì 13 novembre alle 21, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di piazza Santuario, è in programma un itinerario giubilare aperto a tutti, organizzato in occasione dell’incontro mensile del movimento di Comunione e Liberazione.

Il ritrovo è previsto nel chiostro del Santuario, ai piedi dell’affresco della Natività. Da lì i partecipanti percorreranno un cammino spirituale attraverso i diversi luoghi del Santuario, accompagnati da preghiere e riflessioni tratte da testi di papa Francesco, dell’arcivescovo Mario Delpini e di altri autori spirituali.

L’iniziativa invita i fedeli a riscoprire il significato profondo dei gesti e dei simboli della fede: il segno della croce, l’adorazione eucaristica, l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera davanti al Crocifisso e l’affidamento a Maria. Il percorso culminerà con la formulazione di un proposito di vita cristiana, come frutto personale del pellegrinaggio interiore.

L’appuntamento è aperto a tutti i fedeli e si inserisce nel cammino spirituale promosso dal Santuario per il Giubileo.

13112025