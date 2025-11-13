Città

SARONNO – Venerdì 14 novembre, dalle 9 alle 12, la Farmacia comunale 1 di via Manzoni 33 propone una giornata vaccinale a libero accesso. L’iniziativa è dedicata ai cittadini tra i 18 e i 59 anni senza patologie croniche, che abbiano già effettuato almeno una prima dose negli anni passati.

La vaccinazione potrà essere effettuata gratuitamente e senza prenotazione: sarà sufficiente presentarsi direttamente in farmacia negli orari indicati. Le dosi disponibili sono in numero limitato. L’appuntamento rientra nelle attività di prevenzione promosse per favorire la tutela della salute pubblica e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei richiami vaccinali.

Per partecipare è necessario portare con sé un documento di identità e la tessera sanitaria. La Farmacia comunale invita tutti i cittadini interessati a cogliere questa opportunità ricordando che la prevenzione è la miglior protezione.

