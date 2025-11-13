Saronnese

SARONNO – Un riconoscimento nazionale per valorizzare i principi di solidarietà e lavoro: la cooperativa sociale Ozanam di Saronno si è aggiudicata il primo premio del concorso “Cooperativa per l’Agenda 2030“, promosso da Confcooperativa in collaborazione con il Fondo Sviluppo.

La cerimonia di consegna della targa e del contributo economico destinato al vincitore si è svolta a Roma, in occasione del convegno nazionale sulla sostenibilità, davanti a un pubblico numeroso che ha applaudito la scelta. La cooperativa saronnese ha partecipato con un video della durata di tre minuti, intitolato “Il mondo di Oz“, che si ispira alla dignità del lavoro, uno degli obiettivi chiave dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. La realizzazione mette in luce valori centrali per la vita della comunità, come amicizia, collaborazione, supporto reciproco e crescita personale, trasformando le fragilità in punti di forza e rafforzando il senso di appartenenza e coesione.

Il progetto conferma l’impegno quotidiano delle cooperative nel generare impatto positivo e nel diffondere valori etici e sociali. Con “Il mondo di Oz“, l’Ozanam ha voluto dare voce a questo impegno silenzioso, dimostrando come iniziative locali possano trovare riconoscimento e risonanza su scala nazionale, contribuendo a divulgare il bene che le cooperative realizzano ogni giorno.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09