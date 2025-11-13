Cronaca

SARONNO – Un cartello appeso alla porta dello studio e un messaggio inviato direttamente ai pazienti hanno svelato una vicenda che sta destando forte preoccupazione: un medico di famiglia saronnese è stato aggredito mentre stava ricevendo nel suo studio in via Stoppani alla Cassina Ferrara. Un episodio su cui al momento non ci sono conferme ufficiali né sulla dinamica né sulle motivazioni.

L’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi all’interno dell’ambulatorio, durante l’orario di visite. Secondo quanto riferito dal professionista, l’episodio ha avuto sia una componente verbale sia fisica. Al momento non risulta che il medico abbia sporto denuncia, ma ha ritenuto necessario informare subito i propri assistiti sulle sue condizioni e sulla sua assenza fino al 18 novembre. Nessuno comunicazione è arrivata, almeno fino a stamattina, al coordinamento dei medici di famiglia.

All’ingresso dello studio ha però affisso un avviso e ha inviato un messaggio WhatsApp in cui spiegava: “Buongiorno, a causa di un’aggressione verbale e fisica durante la mia attività professionale mi trovo inabile ad esercitare la mia professione (prognosi 7 giorni). Per urgenza/emergenza si prega di recarsi presso il pronto soccorso o guardia medica”.

La comunicazione ha colpito molti pazienti, che hanno espresso solidarietà sui gruppi e nelle chat private, alcuni contattando anche l’Asst Valle Olona per segnalare l’accaduto e chiedere chiarimenti. La vicenda ha suscitato sconcerto, anche perché al momento non si conoscono né l’identità dell’aggressore né le motivazioni che hanno portato all’episodio.

