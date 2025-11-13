Cronaca

SARONNO – Le segnalazioni dei residenti hanno fatto scattare l’intervento della polizia locale martedì pomeriggio nel parco di via Da Vinci, dove un gruppo di giovani stava creando disturbo con urla e schiamazzi. Quello che sembrava un semplice intervento per riportare la calma, realizzato intorno alle 13, si è rivelato più serio del previsto.

Gli agenti hanno trovato cinque ragazzi tra i 16 e i 20 anni, tutti di origine straniera. Durante il controllo è emerso che uno di loro aveva con sé una lama di 19 centimetri: è stato denunciato. Gli agenti hanno sequestrato l’arma bianca di cui il ragazzo non ha saputo spiegare l’origine o perchè se la portava in giro. Altri due sono stati trovati con alcuni grammi di hashish e sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale. Ovviamente anche la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.

L’episodio ha alimentato lo sconcerto in città, soprattutto perché arriva subito dopo quanto accaduto sabato sera alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna. Quattro minorenni tra 16 e 17 anni, in attesa del treno per tornare a casa, avevano divelto un paletto segnafila e lo avevano usato come ariete contro la vetrata dello sportello tre, danneggiando anche una timbratrice.

A dare l’allarme erano stati alcuni passanti. Una pattuglia della polizia locale, già nei pressi dello scalo per un altro servizio, era intervenuta rapidamente. Le giovani avevano tentato di scappare lungo i binari ma erano state bloccate, identificate e denunciate per danneggiamento aggravato in concorso, prima di essere riaffidate alle famiglie.

