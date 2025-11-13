Saronno: Vivian Lamarque presenta “E intanto la vita? Poesie per Lei Dottore”
13 Novembre 2025
SARONNO – BookCity approda anche a Saronno con un appuntamento dedicato alla poesia. Domenica 16 novembre alle 16., alla Casa di Marta, in via Petrarca 1, la poetessa Vivian Lamarque presenterà la raccolta “E intanto la vita? Poesie per Lei Dottore (1984-2025)”. L’ingresso è libero.
L’opera è descritta nella postfazione di Vittorio Lingiardi come “brevi lezioni di psicoanalisi, ossessioni di una paziente che sogna poesie”. Nel corso dell’incontro Lamarque dialogherà con la scrittrice Nicoletta Bortolotti, approfondendo temi, genesi e struttura del volume.
L’evento è organizzato da Giorni DiVersi, in collaborazione con BookCity Milano.
(foto archivio: Casa di Marta, la struttura del sociale di via Petrarca, ospita questo evento culturale)
