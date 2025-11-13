Cronaca

UBOLDO – È stato il comportamento aggressivo dell’uomo a insospettire definitivamente la residente che, nel pomeriggio di ieri poco dopo le 15, ha segnalato un nuovo episodio di possibile truffa a domicilio. La donna ha raccontato di aver ricevuto a casa la visita di un individuo che sosteneva di occuparsi della fornitura elettrica e che pretendeva informazioni personali e contrattuali.

Secondo la ricostruzione, tutto è iniziato al citofono. L’uomo ha dichiarato di dover effettuare “una verifica urgente” sulla fornitura, parlando di una comunicazione via email e chiedendo di controllare una bolletta. La residente, colpita dall’insistenza e dal fatto che nessuno avesse preannunciato visite, ha preferito non aprire il cancello e restare a distanza.

La situazione è peggiorata quando il presunto incaricato ha iniziato a rivolgersi al padre della donna, presente e convalescente dopo un’operazione, pur di ottenere il documento richiesto. Al nuovo rifiuto, l’uomo ha alzato i toni. Ha inveito contro la donna, insultandola e sostenendo che “nel 2025 non è possibile” non voler cambiare contratto, arrivando a definirla “un’emerita idiota”.

A rendere ancora più sospetto l’episodio è stato il fatto che l’uomo non abbia mostrato alcun tesserino, limitandosi a dire di poter chiamare Enel per confermare la propria identità. La residente ha deciso di segnalare quanto accaduto per invitare la comunità alla prudenza.

