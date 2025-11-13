Comasco

TURATE – In occasione della Settimana del Fumetto, la biblioteca comunale di Turate ospiterà una mattinata speciale dedicata all’arte e alla creatività. L’appuntamento è per sabato 15 novembre alle 10.30, nella sede di via Tinelli 8, dove sarà protagonista la professoressa Albertina Giuliana Alberti, autrice e illustratrice turatese.

Durante l’incontro, il pubblico potrà scoprire il lavoro dell’artista attraverso la sua opera a fumetti ispirata al celebre Doctor Dolittle e ammirare le tavole originali esposte negli spazi della biblioteca.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito della Settimana del Fumetto, vuole valorizzare il talento locale e avvicinare grandi e piccoli al linguaggio del disegno e della narrazione illustrata.

La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti.

