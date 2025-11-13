Varesotto

VARESE – Intervento di prima mattina per i vigili del fuoco, chiamati alle 8 di oggi in via Monte Allegro per soccorrere un cervo rimasto bloccato con il palco impigliato in una rete.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno operato insieme a un veterinario, che ha provveduto a sedare l’animale per consentire le operazioni in sicurezza. Una volta liberato dalla rete, il cervo è stato accompagnato verso il bosco, dove è potuto tornare incolume nel proprio habitat.

L’intervento si è concluso senza criticità grazie alla collaborazione tra vigili del fuoco e personale veterinario.

(foto: il cervo che è stato salvato dai vigili del fuoco di Varese alle porte del capoluogo provinciale)

13112025