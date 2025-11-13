iltra2

VEDANO OLONA – La magia del Natale è pronta ad accendere il cuore di Vedano Olona con “White Christmas” per il periodo delle feste di fine anno. Una serie di eventi organizzati dal Comune in collaborazione con i commercianti e le associazioni del paese.

L’iniziativa, che trasformerà il centro cittadino in un villaggio natalizio, offrirà un ricco programma di intrattenimenti per grandi e piccoli. Tra le attrazioni più attese il trenino turistico gratuito, le animazioni distribuite in tre punti diversi del paese e la musica dal vivo con la band che animerà piazza San Maurizio. Non mancheranno i Babbi Natale itineranti, le pattinatrici con ali luminose, le esibizioni della scuola di ballo e gli artisti di strada, con trampolieri e spettacoli itineranti. La giornata si concluderà con uno spettacolo luminoso che promette di regalare un’atmosfera suggestiva e festosa.

Il Comune ha annunciato che il programma dettagliato sarà diffuso nei prossimi giorni. L’invito rivolto ai cittadini è quello di vivere insieme la magia del Natale vedanese, tra luci, musica e sorrisi.

(foto: come a Saronno, anche a Vedano Olona è in arrivo il trenino di Natale)

