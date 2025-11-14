Misinto

MISINTO – Anche il gruppo Insieme per Misinto si unisce al cordoglio per Fausto Monti, sindaco storico di Misinto.

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo del gruppo:

Con profondo cordoglio, il gruppo Insieme per Misinto ricorda Fausto Monti, già sindaco del nostro Comune е figura di grande riferimento per la comunità misintese.

Fausto Monti ha dedicato molti anni della sua vita al servizio pubblico, guidando Misinto con competenza, equilibrio e profondo senso del dovere. Durante il suo mandato ha saputo promuovere una visione di paese fondata su solidarietà, socialità e attenzione verso le persone, lasciando un’impronta indelebile nella storia civile e politica del nostro territorio. La sua passione per la vita amministrativa, il suo impegno costante per il bene comune e la sua umanità resteranno esempio e ispirazione per chi continua a credere in una politica fatta di ascolto, partecipazione e rispetto.

Il gruppo Insieme per Misinto si unisce al dolore della famiglia, dei compagni e di tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lui, ricordando con riconoscenza un uomo che ha amato profondamente la propria comunità.

