Calcio Seconda cat: Dal Pozzo in campo sabato sera, è derby con l’Amor Sportiva
14 Novembre 2025
SARONNO – Anticipo serale per il Dal Pozzo, che nella 10′ giornata del campionato di Seconda Categoria 2025-2026 scenderà in campo per uno dei derby più attesi della stagione: la sfida contro l’Amor Sportiva.
Il club della frazione saronnese ha ufficializzato la variazione di calendario: il match si giocherà sabato 15 novembre, con fischio d’inizio alle 20.30.
La partita è in programma al centro sportivo comunale di Lainate, in via Cagnola 2, impianto scelto per l’occasione.
Un incontro sempre molto sentito e ricco di rivalità sportiva; una sfida da non perdere per gli appassionati, con il Dal Pozzo deciso a sfruttare l’atmosfera del sabato sera per dare continuità al proprio cammino in campionato.
