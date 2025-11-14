iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune informa che mercoledì 19 novembre 2025 nella frazione di Gornate Superiore sarà necessaria un’interruzione della fornitura idrica per consentire ad Alfa Srl le operazioni di sanificazione e pulizia dei serbatoi di accumulo e distribuzione.

L’intervento è programmato dalle 9 alle 13 e prevede lo svuotamento, la sanificazione e il successivo riempimento dei serbatoi, così da rimettere in esercizio l’impianto in condizioni ottimali. Le attività saranno svolte dall’impresa incaricata Sanipur Srl, con il supporto del personale Alfa per tutto ciò che riguarda la movimentazione degli organi idraulici.

Per ridurre i disagi ai residenti, durante la fascia di interruzione sarà disponibile un’autobotte in piazza Carlo Canziani, a disposizione dei cittadini che necessitassero di acqua.

