Un medico di famiglia è stato colpito da un paziente nel suo ambulatorio: numerosi i messaggi di solidarietà da parte dei cittadini.

La polizia locale ha denunciato due minorenni trovati nel parco con hashish e un coltello da cucina di 19 centimetri: il sequestro è avvenuto durante controlli sul territorio.

Una residente di Uboldo è stata aggredita verbalmente da un uomo che ha cercato di truffarla.

La farmacia comunale 1 di Saronno ha organizzato una giornata vaccinale con accesso libero.