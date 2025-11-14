Ieri su ilSaronno: medico aggredito, minore “armato” di lama da 19 cm, vaccinazioni alla farmacia 1
14 Novembre 2025
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 13 novembre, spiccano episodi di cronaca a Saronno e nei dintorni: un medico di base è stato aggredito nel suo ambulatorio, mentre al parco sono stati fermati minorenni in possesso di droga e un coltello. A Uboldo una donna è stata minacciata da un truffatore. Intanto la farmacia comunale di Saronno ha ospitato una giornata vaccinale a ingresso libero.
Un medico di famiglia è stato colpito da un paziente nel suo ambulatorio: numerosi i messaggi di solidarietà da parte dei cittadini.
Saronno, medico di famiglia aggredito in ambulatorio: solidarietà dei pazienti
La polizia locale ha denunciato due minorenni trovati nel parco con hashish e un coltello da cucina di 19 centimetri: il sequestro è avvenuto durante controlli sul territorio.
Saronno, minorenni al parco con coltello di 19 centimetri e droga: denuncia e sequestri della polizia locale
Una residente di Uboldo è stata aggredita verbalmente da un uomo che ha cercato di truffarla.
Truffatore bussa a Uboldo e aggredisce verbalmente una donna: insulti e minacce al citofono
La farmacia comunale 1 di Saronno ha organizzato una giornata vaccinale con accesso libero.
Saronno, giornata vaccinale in farmacia comunale 1: accesso libero e dosi limitate
