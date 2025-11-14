Altre news

SARONNO – Venerdì 14 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli piogge attese dal pomeriggio. Le precipitazioni previste restano comunque contenute, con accumuli stimati attorno a 0.9 mm. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima attesa di 14°C e una minima di 11°C.

I venti soffieranno deboli per tutta la giornata: al mattino da ovest-nordovest e nel pomeriggio da nordovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo sul territorio.

Il cielo si presenterà grigio per buona parte della giornata, in linea con l’arrivo di infiltrazioni umide sulla Lombardia occidentale che favoriranno una copertura nuvolosa estesa, ma senza fenomeni intensi. Le deboli piogge previste saranno limitate alla fascia pomeridiana-serale.

In Lombardia, la situazione meteorologica rispecchia quella di Saronno: molte nubi su gran parte della regione, in particolare sulle pianure e aree pedemontane. Le precipitazioni rimarranno scarse e localizzate, mentre in serata sarà possibile la formazione di nebbie, specie sulle zone di bassa pianura. Temperature stabili e venti deboli dai quadranti sud-orientali, in rotazione verso nord-est.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09