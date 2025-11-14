Città

SARONNO – Proseguono senza pause i banchetti di Onda Italiana dedicati alla raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza in città. Anche ieri mattina il gruppo ha incontrato diversi residenti tra piazza Avis e corso Italia, offrendo un punto di confronto diretto su criticità e timori vissuti quotidianamente.

L’iniziativa nasce dal desiderio di raccogliere segnalazioni e testimonianze su episodi che, secondo gli organizzatori, stanno generando crescente preoccupazione in alcune zone. A raccontarlo è Michele Castelli, referente di Onda Italiana, che riassume così quanto emerso. “Oggi abbiamo fatto il banchetto in piazza Avis e corso Italia per la raccolta firme per più sicurezza per Saronno e abbiamo avuto il piacere di confrontarci con parecchi cittadini. Oltre alle firme, ognuno diceva la sua” .

Tra i casi citati spicca la situazione di piazza De Gasperi, dove diversi cittadini spiegano di non sentirsi sicuri nel rientrare ai propri box sotterranei. Castelli riferisce che “la presenza di gruppi di giovani definiti “maranza” e di presunti “push” che si fermano nei pressi degli accessi ai garage crea disagio e timore. Alcuni residenti preferiscono lasciare l’auto sul piazzale, pur sapendo di rischiare una multa, piuttosto che avvicinarsi ai box nelle ore più critiche”.

Il problema non riguarda soltanto la percezione: secondo i cittadini che si sono rivolti al banchetto, negli ultimi tempi si sarebbero verificati anche furti nei garage privati. Una situazione che, nonostante le chiamate alle forze dell’ordine, sembrerebbe ripresentarsi puntualmente una volta terminati i controlli.

L’iniziativa dei banchetti, assicurano da Onda Italiana, proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di raccogliere ulteriori firme e dare voce ai residenti che chiedono interventi più incisivi per la sicurezza urbana.

