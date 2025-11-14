Solaro

SOLARO – Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha preso parte al seminario Aib Lombardia 2025 (antincendio boschivo), svoltosi il 29 ottobre a Como nell’ambito del percorso formativo della Scuola Superiore di Protezione civile. Per l’ente parco è intervenuto Claudio Attilio Camisaca, comandante della polizia locale delle Groane e responsabile della protezione civile del Parco.

Nel suo contributo, Camisaca ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni – in particolare con la Provincia di Como – per migliorare il coordinamento nelle situazioni di emergenza legate agli incendi boschivi e d’interfaccia. Presenti all’appuntamento anche il commissario capo Orietta Borella e i direttori delle operazioni di spegnimento Lorenzo Cappello e Marco Monti, figure centrali del sistema Aib del Parco.

Per l’ente si è trattato di un momento di confronto e aggiornamento utile a rafforzare la rete di prevenzione, formazione e risposta sul territorio.

(foto: un momento del convegno che si è tenuto nel capoluogo lariano)

14112025