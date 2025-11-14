Città

SARONNO – Addio Municipium, l’app del comune di Saronno dedicata alle segnalazioni dei cittadini. Una notifica arrivata sugli smartphone ha sorpreso molti utenti, perché dell’annuncio, al momento, non c’è traccia né sul sito istituzionale né sulla pagina Facebook del comune.

Secondo quanto comunicato direttamente nell’app, il servizio sarà disattivato dal primo gennaio 2026. Fino al 31 dicembre, però, Municipium continuerà a ricevere le segnalazioni, che poi dovranno essere inoltrate attraverso una nuova modalità. La comunicazione indirizza infatti gli utenti verso una sezione dedicata del sito comunale o verso una futura app che l’amministrazione starebbe predisponendo per sostituire il servizio attuale.

Il cambio di piattaforma arriva a distanza di quattro anni dal lancio di Municipium, attivata nel 2021 per facilitare il dialogo tra cittadini e uffici comunali. Nel 2022 l’allora assessora ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli aveva annunciato una revisione del sistema, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i tempi di chiusura delle segnalazioni, tema su cui molti residenti avevano espresso preoccupazione. L’efficacia dell’app e la capacità degli uffici di rispondere alle segnalazioni sono stati al centro di diversi interventi in consiglio comunale.

Resta ora da capire come sarà strutturato il nuovo servizio. Gli ultimi dati diffusi dal comune risalgono al 2022: da febbraio ad agosto erano arrivate circa 500 segnalazioni, pari a una media di 70 al mese.

