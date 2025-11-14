Città

SARONNO – L’intelligenza artificiale tra opportunità e rischi sarà al centro dell’incontro pubblico in programma venerdì 14 novembre alle 21 a Casa di Marta, in via Petrarca 1 all’angolo con via Piave.

A guidare la riflessione sarà Ruben Razzante, professore dell’Università Cattolica e tra i principali esperti italiani di comunicazione e intelligenza artificiale, che proporrà una serata dal titolo “Intelligenza artificiale: saremo più liberi o più inutili?”.

L’appuntamento nasce dal crescente dibattito sulle trasformazioni del lavoro e della società dopo l’introduzione dell’AI – acronimo di Artificial Intelligence – che ha già portato a effetti concreti come i recenti licenziamenti di 14.000 dipendenti annunciati da Amazon, parte di un piano più ampio di oltre 30.000 tagli legati proprio all’automazione dei processi.

Durante la serata si parlerà non solo delle conseguenze occupazionali e dei rischi legati agli usi impropri dell’intelligenza artificiale – come la produzione di immagini illegali o manipolate – ma anche delle sue straordinarie potenzialità nel campo della medicina, della ricerca e della formazione.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e dal Circolo della Casa di Marta, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto aperto a tutti su una delle sfide più decisive del nostro tempo.

