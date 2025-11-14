Città

SARONNO – Il Comune ha avviato la procedura per individuare il nuovo custode dell’auditorium-scuola Aldo Moro, la struttura culturale situata in viale Santuario 13. La selezione prevede anche l’assegnazione di un alloggio di servizio collegato all’incarico.

Il bando pubblico stabilisce criteri, requisiti e modalità di presentazione della domanda per tutti gli interessati. La documentazione completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Saronno, dove è possibile consultare i termini della procedura e scaricare gli allegati necessari.

Per informazioni e per accedere al bando: è sufficiente visitare il portale comunale all’indirizzo indicato nell’avviso ufficiale.

(foto archivio: l’istituto Aldo Moro e auditorium di viale Santuario a Saronno)

