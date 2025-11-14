Cronaca

SARONNO – Giornata impegnativa per i soccorsi quella di ieri, con tre interventi in poche ore tra il Saronnese e la Brianza. Due episodi si sono verificati a Saronno nel primo pomeriggio, mentre all’alba un pedone è stato investito a Limbiate.

Due incidenti quasi simultanei a Saronno

Alle 13.20, in via Varese 110, i sanitari di Areu sono intervenuti per l’investimento di un ciclista: un 21enne è rimasto coinvolto in un incidente che ha richiesto l’allerta della polizia locale di Saronno. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno.

Un minuto più tardi, alle 13.20, un secondo incidente si è verificato in via Cristoforo Colombo, sempre a Saronno. Si è trattato di uno scontro tra due auto, con una donna di 59 anni rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. La donna è stata portata all’ospedale di Saronno in codice giallo.

Pedone investito all’alba a Limbiate

Il primo intervento della giornata è avvenuto a Limbiate, in via Filippo Turati, alle 6. Un 33enne è stato investito mentre si trovava in strada. I carabinieri della Compagnia di Desio e i soccorritori della Croce rossa di Paderno Dugnano hanno raggiunto il luogo dell’incidente. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano.

Tutti i feriti sono stati presi in carico presso le strutture ospedaliere e non risultano, al momento, condizioni critiche.

