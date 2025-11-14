Saronno: due incidenti a distanza di pochi minuti, feriti un ciclista e un’automobilista. Investito un pedone a Limbiate
14 Novembre 2025
SARONNO – Giornata impegnativa per i soccorsi quella di ieri, con tre interventi in poche ore tra il Saronnese e la Brianza. Due episodi si sono verificati a Saronno nel primo pomeriggio, mentre all’alba un pedone è stato investito a Limbiate.
Due incidenti quasi simultanei a Saronno
Alle 13.20, in via Varese 110, i sanitari di Areu sono intervenuti per l’investimento di un ciclista: un 21enne è rimasto coinvolto in un incidente che ha richiesto l’allerta della polizia locale di Saronno. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno.
Un minuto più tardi, alle 13.20, un secondo incidente si è verificato in via Cristoforo Colombo, sempre a Saronno. Si è trattato di uno scontro tra due auto, con una donna di 59 anni rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. La donna è stata portata all’ospedale di Saronno in codice giallo.
Pedone investito all’alba a Limbiate
Il primo intervento della giornata è avvenuto a Limbiate, in via Filippo Turati, alle 6. Un 33enne è stato investito mentre si trovava in strada. I carabinieri della Compagnia di Desio e i soccorritori della Croce rossa di Paderno Dugnano hanno raggiunto il luogo dell’incidente. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano.
Tutti i feriti sono stati presi in carico presso le strutture ospedaliere e non risultano, al momento, condizioni critiche.
(foto archivio)
