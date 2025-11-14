Città

SARONNO – “Con profondo dispiacere e rammarico, l’organizzazione di Saronno in Gioco, gli “Attori di Ruolo” con Davide Quartini e i musicisti Massimo De Vita e Carla Grimaldi comunicano l’annullamento dello spettacolo “Il Mare di Lacrime” che si sarebbe dovuto tenere venerdì 14 novembre alle ore 20.30 presso il cineteatro Prealpi di Saronno”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore dagli organizzatori dell’evento.

“La decisione, presa congiuntamente, è dovuta a problematiche di salute improvvise che hanno colpito sia componenti del cast degli Attori di Ruolo, sia i musicisti che avrebbero dovuto curare l’accompagnamento dal vivo.

Abbiamo valutato ogni possibilità per salvare l’evento, ma è emerso chiaramente che qualsiasi soluzione alternativa non avrebbe potuto garantire lo standard qualitativo e l’esperienza immersiva che avevamo promesso. Piuttosto che offrire uno spettacolo che non rispecchiasse pienamente l’idea originale e il valore che intendiamo portare in scena, abbiamo preferito annullare l’evento.

Ci scusiamo sinceramente con il pubblico che aveva già acquistato il biglietto e che attendeva con entusiasmo questo momento.

Informazioni importanti per chi ha acquistato il biglietto:

Rimborso Biglietti: Il rimborso integrale dei biglietti già venduti sarà processato automaticamente e avverrà nel giro di 10/14 giorni lavorativi. Non è necessario compiere alcuna azione.

Ritiro Manuale (Biglietto Master): Chi aveva acquistato il Biglietto Master, che dava diritto al manuale a prezzo scontato, riceverà una comunicazione per email con ulteriori istruzioni su come fare a ritirare il set base di Daggerheart.

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di scrivere a: [email protected].

Ringraziamo il nostro pubblico per la comprensione, vi aspettiamo tutti a “Saronno in Gioco” per divertirci insieme e ci auguriamo di potervi invitare nuovamente al nostro spettacolo perché possiate dire “Ne è valsa la pena aspettare!”

