SARONNO – È iniziata con le parole dell’assessora alle pari opportunità Lucy Sasso la proiezione del film “Una Femmina”, primo appuntamento del percorso “Semi di legalità”, promosso dal comune di Saronno per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori in una riflessione sul tema della giustizia, del coraggio e della responsabilità individuale.

Davanti alla sala del cinema Silvio Pellico piena di ragazze e ragazzi, l’assessora ha spiegato il senso dell’iniziativa partendo dal suo ruolo: ascoltare desideri, bisogni e dubbi delle nuove generazioni. Ha raccontato di aver collaborato con docenti e associazioni per costruire un percorso capace di lasciare qualcosa di concreto nei ragazzi. Con sé aveva una scatola, in cui ha invitato tutti a lasciare un pensiero alla fine della proiezione: “Voglio ascoltare la vostra voce, capire cosa vi colpisce del film e quali temi desiderate approfondire quando parliamo di legalità”.

Nel suo intervento ha ricordato anche un episodio personale: alle scuole medie, un incontro con il magistrato Gherardo Colombo e la lettura del libro “Perché mi chiamo Giovanni” le avevano fatto nascere un primo senso di consapevolezza e di giustizia. Un seme che, ha spiegato, ha contribuito a formare la cittadina che è oggi. Per questo ha augurato agli studenti che il film e l’intero percorso lascino loro la stessa spinta a “non restare mai indifferenti di fronte alle ingiustizie”.

La proiezione del 13 novembre ha proposto “Una Femmina”, storia di Rosa, una giovane donna che si ribella alla ‘ndrangheta e alle dinamiche oppressive della sua famiglia. Un film scelto per affrontare, insieme ai ragazzi, i temi della violenza di genere, del controllo e del percorso di emancipazione.

L’assessora ha concluso ringraziando le scuole aderenti e i dipendenti comunali che hanno contribuito all’organizzazione, sottolineando l’importanza di creare momenti in cui i giovani possano riconoscere nella legalità non un concetto astratto, ma un modo concreto di vivere e scegliere.

