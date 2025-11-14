Cronaca

SARONNO – La chiusura per 15 giorni di un locale del centro è stata notificata oggi, venerdì 14 novembre, dalla polizia di Stato di Varese al titolare, un provvedimento arrivato dopo mesi di controlli e segnalazioni sulle criticità legate all’attività.

Secondo quanto ricostruito, l’istruttoria avviata dalla divisione polizia amministrativa della Questura è partita dagli accertamenti effettuati dalla compagnia di Saronno dei carabinieri. L’ultimo intervento, in ordine di tempo, aveva portato al ricovero di tre giovani, tra cui due minorenni, trovati in stato di incoscienza per abuso etilico.

Già dal febbraio scorso, il locale era stato più volte coinvolto in episodi di violenza e situazioni ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella documentazione compaiono risse, aggressioni e la somministrazione di alcol a minorenni, oltre alla presenza abituale di frequentatori dediti all’abuso di bevande alcoliche.

Alla luce delle verifiche concluse e dei fatti raccolti, il Questore di Varese Carlo Mazza ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni per tutelare la sicurezza dei cittadini e ristabilire condizioni di ordine pubblico.

