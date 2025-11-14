Città

SARONNO – Oggi, venerdì 14 novembre, dal polo scolastico saronnese parte alle 8 il corteo degli studenti che tornano a manifestare in città. Il gruppo raggiungerà piazza Libertà alle 9, dove si uniranno anche gli attivisti di 4 Passi di Pace, che hanno annunciato la loro presenza per condividere le ragioni della protesta.

Il corteo è promosso dal Collettivo Studentesco Saronnese e rientra nella mobilitazione nazionale che coinvolge scuole e città italiane. Gli organizzatori spiegano che l’obiettivo è riportare al centro dell’attenzione le condizioni delle strutture scolastiche e la necessità di garantire a tutti il diritto allo studio. Si chiedono edifici sicuri, spazi sportivi agibili e un sistema di trasporti adeguato agli orari degli studenti, soprattutto al mattino presto e la sera.

I promotori ricordano anche le altre richieste avanzate negli ultimi mesi: l’introduzione dell’educazione sessuale in tutte le classi, il riconoscimento del congedo mestruale per chi soffre di patologie legate al ciclo e la presenza di psicologi preparati e disponibili in ogni istituto. Tra i temi al centro della mattinata ci saranno inoltre il potenziamento dei servizi scolastici, la fornitura gratuita dei libri di testo e un nuovo modello di Pcto che valorizzi l’esperienza formativa, superando l’impostazione della “scuola-azienda”.

Il Collettivo sottolinea la volontà di rendere le scuole più inclusive, chiedendo la piena applicazione della “carriera alias” e strumenti adeguati per accompagnare gli studenti nel loro percorso. In piazza si parlerà anche di attualità, con riferimento alla mozione sulla Palestina e alle iniziative che promuovono maggior consapevolezza sociale all’interno della comunità scolastica.

