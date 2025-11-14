Città

SARONNO – Dalle 9 alle 18 di domenica 16 novembre l’organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e dei collegamenti aeroportuali e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 10 e arrivo a destinazione entro le ore 11.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sul sito Trenord e tramite gli aggiornamenti in “real-time” sull’App. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor di stazione.

