TURATE – In occasione della IX Giornata mondiale dei poveri, la Caritas di Turate promuove una raccolta di generi alimentari di prima necessità nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre. L’iniziativa rientra anche nella Giornata diocesana Caritas ed è dedicata al tema “Sinodalità e carità: il servire che unisce”.

La proposta è un gesto concreto di prossimità rivolto alle famiglie del territorio che attraversano periodi di difficoltà.

Cosa si raccoglie

Durante la raccolta saranno accettati i seguenti prodotti:

riso e pasta

olio

tonno o carne in scatola

pelati o polpa di pomodoro, fagioli, piselli, lenticchie, mais in scatola

latte esclusivamente a lunga conservazione, caffè

biscotti, fette biscottate, cioccolato

zucchero e miele

crackers

Quando e dove consegnare gli alimenti

I prodotti possono essere portati al Centro di Ascolto Caritas nei seguenti orari:

sabato 15 novembre : dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

domenica 16 novembre: dalle 9 alle 12

La Caritas ringrazia fin da ora tutti coloro che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa.

(foto archivio)

14112025