Turate: raccolta alimentare Caritas per la IX Giornata mondiale dei poveri
14 Novembre 2025
TURATE – In occasione della IX Giornata mondiale dei poveri, la Caritas di Turate promuove una raccolta di generi alimentari di prima necessità nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre. L’iniziativa rientra anche nella Giornata diocesana Caritas ed è dedicata al tema “Sinodalità e carità: il servire che unisce”.
La proposta è un gesto concreto di prossimità rivolto alle famiglie del territorio che attraversano periodi di difficoltà.
Cosa si raccoglie
Durante la raccolta saranno accettati i seguenti prodotti:
-
riso e pasta
-
olio
-
tonno o carne in scatola
-
pelati o polpa di pomodoro, fagioli, piselli, lenticchie, mais in scatola
-
latte esclusivamente a lunga conservazione, caffè
-
biscotti, fette biscottate, cioccolato
-
zucchero e miele
-
crackers
Quando e dove consegnare gli alimenti
I prodotti possono essere portati al Centro di Ascolto Caritas nei seguenti orari:
-
sabato 15 novembre: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
-
domenica 16 novembre: dalle 9 alle 12
La Caritas ringrazia fin da ora tutti coloro che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa.
(foto archivio)
14112025