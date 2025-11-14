Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Due giovani talenti della Varesina Calcio, società sportiva di Venegono Superiore la cui formazione maggiore milita in serie D,l sono stati selezionati per un’importante esperienza a livello nazionale. La società rossoblù ha annunciato la convocazione di Alessio Maruca e Lorenzo Vitale al raduno nazionale della Rappresentativa sperimentale Lnd under 16 “Secondo Semestre”, in programma mercoledì 19 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Per i due giocatori classe 2009 si tratta di un traguardo significativo nel percorso di crescita sportiva, che conferma il buon lavoro svolto dal settore giovanile della Varesina. Il raduno rappresenta inoltre un’importante occasione per mettersi alla prova in un contesto di alto livello, sotto gli occhi dello staff federale della Lega nazionale dilettanti.

Dal club arrivano i complimenti ai ragazzi, accompagnati dalla soddisfazione per una convocazione che valorizza l’impegno personale e il lavoro quotidiano all’interno della squadra.

