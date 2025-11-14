iltra2

VENEGONO INFERIORE – Prenderà il via lunedì 24 novembre 2025 il nuovo corso gratuito per assistenti familiari, promosso dall’Ambito Territoriale di Tradate in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio.

Il percorso formativo, interamente gratuito, si svolgerà in presenza per un totale di 160 ore, nella sede di Venegono Inferiore, in via Mauceri 28. Le lezioni proseguiranno fino al 24 febbraio 2026.

Un percorso per diventare professionisti dell’assistenza

Il corso fornisce competenze pratiche e relazionali indispensabili per operare con professionalità e sensibilità nei contesti di assistenza domiciliare, rivolgendosi in particolare a persone anziane, malate o con disabilità.

Al termine della formazione, i partecipanti otterranno la qualifica di assistente familiare, riconosciuta da Regione Lombardia, titolo che consente di lavorare nei servizi di cura alla persona.

Un’iniziativa sostenuta dai fondi europei

Il progetto è finanziato dal PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1.3, nell’ambito di Next Generation EU (CUP C64H22000160006).

Come iscriversi

Nella locandina ufficiale sono disponibili tutte le modalità di iscrizione e i contatti utili.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a:

email: [email protected]

