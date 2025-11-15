Basket

SARONNO – Delusione sabato sera nella casa della Robur Saronno, con i biancazzurri ancora sconfitti, stavolta da un non trascendentale Derthona. Per i saronnesi è la sesta sconfitta consecutiva. Eppure la partita non era iniziata male per i locali, 20-20 al termine del primo periodo, poi di poco sopra a metà gara, 41-39. Ma dopo il riposo l’ago della bilancia si è decisamente spostato, i piemontesi hanno raccimolato e gestito un vantaggio diventato sempre più ampio, per incamerare una vittoria pesante per la classifica: 71-93.

Per la Robur non è invece solo la sconfitta più pesante della stagione ma anche un passo falso che crea preccupazioni anche a livello di graduatoria, visto che si ritrovano nei bassifondi.

Si è giocato per la 8′ giornata di andata del campionato di basket maschile serie B Interregionale, con i saronnesi reduci dalle prime due vittorie stagionali, prima e seconda giornata e poi da una serie di sconfitte consecutive.

(foto: una fase del match fra Robur Saronno e Derthona)

