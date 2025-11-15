Basket serie B, la Robur Saronno oggi riceve il Derthona
15 Novembre 2025
SARONNO – La Robur Saronno (basket serie B Interregionale) torna stasera al PalaRonchi di via Colombo. Questa settimana i biancazzurri incontrano Derthona Lab, formazione di sviluppo di Tortona di Serie A. Una sfida che si ripropone, una sfida particolare per il coach saronnese Luca Ansaloni, dopo qualche annetto trascorso in Piemonte.
(foto archivio: Robur Saronno in azione di gioco durante un precedente match di questa stagione)
