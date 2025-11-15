Calcio 2′ cat: Dal Pozzo batte Amor nel derby del sabato sera
15 Novembre 2025
LAINATE – Sabato sera, nell’anticipo della 10′ giornata di Seconda categoria, è andato alla Frazione calcistica Dal Pozzo il derby con i saronnesi dell’Amor sportiva, Incontro atteso e finito 3-1 per la formazione gialloverde, come sempre supportata da un buon numero di tifosi, decisamente entusiasti per l’esito del match.
A segno per i cerianesi Maggiore, Buttazzo e Di Lio, per l’Amor l’unico gol è stato realizzato da Benedetti. E’ un risultato che consente al Dal Pozzo di consolidarsi nella zona di centroclassifica mentre l’Amor segue comunque a poca distanza.
(foto da Facebook: saluto finale del Dal Pozzo ai propri sostenitori dopo la vittoria serale sull’Amor sportiva)
