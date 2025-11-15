Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Torna oggi il calcio di categoria Primavera 2 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, “casa” del Como 1907 per gli incontri casalinghi. Stavolta i lariani ospitano la Sampdoria (che veleggia a metà classifica); incontro con ingresso libero che si tiene a partire dalle 14.30.

Si gioca per la 9′ giornata: in classifica è solo al comando il Cittadella, con 19 punti, seguito proprio dal Como con 17 punti, dalla Virtus Entella con 15 punti, poi Lecco e Modena a quota 14 punti; e tutte le altre. Sempre oggi la capolista Cittadella ospita il Lecco.

(foto archivio: Como Primavera in azione di gioco in occasione di un precedente incontro di questa stagione)

