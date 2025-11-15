Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Sta facendo discutere sui social il post pubblicato da una cittadina che denuncia lo stato di degrado della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella, lungo la linea Saronno–Milano. Un intervento breve ma incisivo, accompagnato da alcune fotografie, che ha rapidamente raccolto attenzione e commenti.

Nel suo messaggio, l’autrice descrive la situazione come “rotto, abbandonato e con un odore di urina insopportabile”. Le immagini mostrano una porta chiusa e transennata con il classico nastro bianco e rosso, vetri danneggiati e tracce evidenti di sporcizia a terra. Un contesto che, secondo la segnalazione, rappresenta una condizione ormai cronica e sempre più difficile da tollerare per pendolari e residenti.

Il post ha riacceso il dibattito sulla necessità di un intervento di manutenzione e decoro nell’area della stazione, uno snodo ferroviario molto utilizzato ogni giorno da chi si muove verso Milano e Saronno.

In attesa di eventuali risposte ufficiali da parte degli enti competenti, la segnalazione continua a circolare tra i gruppi locali, diventando il simbolo di un disagio quotidiano vissuto da molti utenti.

(foto: il particolare di una immagine comparsa sui social per sottolineare la situazione)

15112025