Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Davide Mella, assessore alle Finanze, Patrimonio, Enti e partecipate, Commercio, Attività produttive di Ceriano Laghetto, relativo alla situazione finanziaria del comune, di cui si è parlato nell’ultimo consiglio comunale.

Nel Consiglio Comunale del 10 novembre sera, dall’opposizione si è accennato a una presunta “situazione grave” dell’ufficio finanziario e a una mancanza di controllo da parte dell’Amministrazione. Curioso, il pulpito da cui arriva la critica. Proprio di recente abbiamo scoperto che il nostro Comune, tra il 2021 e il 2024, ha perso contributi statali per 280.000 euro perché non sono mai stati avviati i progetti necessari a ottenerli. Un danno enorme, che avrebbe potuto finanziare interventi di risparmio energetico e di miglioramento del patrimonio comunale. Noi abbiamo rimesso ordine, salvato 35.000 euro che rischiavano di dover essere restituiti e riattivato i canali di finanziamento per riportare nuove risorse al Comune.

E nel Consiglio del 10 novembre abbiamo approvato una variazione di bilancio per garantire un supporto professionale all’ufficio Finanziario, così da rafforzarne la struttura, assicurare continuità ed efficienza nella gestione ed evitare che si ripetano situazioni di questo tipo.

Nell’ultimo anno e mezzo, tra bollette non pagate, fondi dimenticati e opportunità perse per centinaia di migliaia di euro, abbiamo imparato bene quale fosse in passato il controllo della politica sull’Ufficio Finanziario. E siamo orgogliosi di aver preso un’altra direzione: quella della responsabilità, del supporto ai dipendenti e della trasparenza, per il bene di Ceriano.

