SARONNO – Sarà sufficiente comprare generi di prima necessità a lunga conservazione o alimenti per l’infanzia e consegnarli all’uscita del punto vendita per aderire alla Colletta alimentare come farà nella mattinata di oggi, sabato 15 novembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche a Saronno nel saronnese, nelle Groane e nella Bassa Comasca oggi è la giornata di raccolta. I prodotti richiesti quest’anno sono olio, verdure e legumi in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso.

È in programma sabato 15 novembre nei maggiori supermercati italiani dalle 8 alle 20. I punti vendita che hanno aderito all’iniziativa nella zona nord della provincia di Varese sono quasi un centinaio (12 mila in Italia), con oltre 1700 volontari coinvolti sul territorio locale (155 mila in Italia).

L’iniziativa prevede la presenza dei volontari nei punti vendita della Grande distribuzione organizzata. Qui inviteranno i clienti a donare una parte della propria spesa, mantenendo vivo lo spirito originario della giornata: sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, promuovere i valori della condivisione e raccogliere alimenti secondo il principio “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Nel saronnese e nella Bassa Comasca sarà possibile incontrare i volontari al Carrefour market di piazza Libertà 52, all’Esselunga di via Novara 50/52, all’Eurospin di via Varese 13, al Tigros di via Miola 27 e all’U2 Supermercato di viale Prealpi 22 a Saronno; al Conad city di piazza Sandro Pertini, al Lidl di vicolo Aosta 71 e al Tigros di via Bergamo 175 a Caronno Pertusella; all’Esselunga di via Varese 57 a Solaro; all’U2 Supermercato di via Marchese Pagani a Rovello Porro; all’Eurospin di via Antonio Negri 9, al Famila di via del Seprio 41 e al Tigros di via Graffignana 18 a Lomazzo; al D’Ambros di via Massina a Turate.

Chi preferisce può contribuire anche online attraverso le piattaforme indicate sul sito www.colletta.bancoalimentare.it, dove sono disponibili modalità di acquisto e l’elenco delle insegne aderenti.

