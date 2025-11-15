Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Nuovi episodi di furto ai danni di persone anziane sono stati segnalati nel parcheggio dell’Esselunga di Santa Maria Rossa. L’ultimo caso riguarda un uomo di 90 anni, derubato del borsello mentre si trovava nell’area esterna del supermercato.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata la figlia, tramite la pagina Facebook “Sei di Garbagnate Milanese se…”, parlando di un “furto con meschina destrezza”. La donna ha anche spiegato che si tratta del secondo episodio simile in pochi mesi ai danni dello stesso anziano: i ladri lo avrebbero avvicinato, distratto e poi derubato con rapidità.

Secondo le segnalazioni, i malviventi colpirebbero soprattutto persone vulnerabili, in particolare gli anziani soli, considerati bersagli più facili.

(foto archivio: un market Esselunga in zona)

