Saronnese

GERENZANO – Un evento culturaleì dedicato a uno dei più grandi compositori della storia del cinema: Ennio Morricone. Si tratta dello spettacolo, intitolato “Firmato Ennio Morricone, un uomo, la sua vita, la sua musica”, che si terrà sabato 15 novembre, con inizio alle 21, nel teatro San Filippo Neri, situato in piazza De Gasperi a Gerenzano.

Si tratta di una reading scenica con musica dal vivo che celebra la straordinaria vita del maestro. La performance si configura come un viaggio emozionante tra parole e melodie eseguite al pianoforte, esplorando i momenti più significativi della sua carriera, dalle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema ai momenti più intimi e personali della sua vita.

La lettura scenica vede in scena Rossella Rapisarda, accompagnata al pianoforte da Luca Rampini, il tutto sotto la regia di Fabrizio Visconti, con la produzione a cura di Eccentrici Dadarò. Questo omaggio coinvolgente, attraverso aneddoti e citazioni, si propone di rivelare l’uomo dietro la musica, celebrando l’eredità di un maestro senza pari. La narrazione e le melodie accompagneranno il pubblico in un viaggio senza tempo, dove ogni nota e ogni parola resteranno impresse nell’anima.

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

