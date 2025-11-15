Politica

SARONNO – A Busto Arsizio si è svolta una partecipata serata organizzata da Azione e Politicamente, dedicata al tema del carcere e del reinserimento dei detenuti, un nodo centrale per la giustizia sociale e la sicurezza delle nostre città.

Il partito guidato da Carlo Calenda è da tempo impegnato nella garanzia dei detenuti e nel miglioramento degli ambienti carcerari. Proprio per questo, l’onorevole Fabrizio Benzoni, segretario regionale di Azione Lombardia, sta promuovendo in tutta Italia un format di dibattito sul reinserimento dei detenuti, coerente con l’articolo 27 della Costituzione che sancisce la funzione rieducativa della pena.

“Il carcere non può essere solo punizione, ma deve diventare un luogo da cui ripartire. Lavoro, formazione e rispetto della dignità sono le vere chiavi per costruire una società più giusta e sicura, perché un percorso di reinserimento efficace significa proteggere i cittadini e le comunità”, ha dichiarato Benzoni.

Durante la serata è emerso come le condizioni delle carceri italiane siano critiche, con sovraffollamento spesso superiore al 100%. In particolare, il carcere di Busto Arsizio rappresenta una delle tante strutture in difficoltà, con forte carenza di personale e strutture inadeguate, che rende urgente un impegno concreto su formazione e reinserimento.

Azione è impegnata a tutti i livelli, tanto a Roma quanto sui territori per garantire dignità ai detenuti e sicurezza ai cittadini, investendo in strutture, formazione e percorsi di reinserimento. Solo così il carcere può diventare uno strumento di recupero reale, utile alle persone e alla comunità.

Durante l’incontro non si è parlato solo di scenario nazionale. Grazie all’intervento di Sonia Serati, consigliera comunale di Gallarate, il dibattito si è arricchito di dati e approfondimenti locali, che hanno permesso alla platea di comprendere meglio la dimensione del fenomeno anche sul territorio.

Un momento particolarmente intenso è stato quello con Angelo Urso, ex ispettore di Polizia Penitenziaria, e don David Maria Riboldi, cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, che hanno portato testimonianze dirette e toccanti della vita quotidiana in carcere e delle difficoltà che accompagnano il ritorno alla società.

L’iniziativa ha confermato l’impegno di Azione a promuovere un dibattito concreto e costruttivo su un tema spesso trascurato, ma decisivo per la sicurezza, la coesione sociale e il futuro delle nostre città.

(foto di archivio)

