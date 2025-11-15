SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 14 novembre, spiccano la chiusura temporanea di un locale dopo una serie di interventi delle forze dell’ordine, le manifestazioni in piazza per la sicurezza e i diritti degli studenti, e un importante contributo saronnese a una svolta nella prevenzione dell’ictus. Novità anche sul fronte digitale con l’addio all’app Municipium.

Un locale del centro è stato chiuso per 15 giorni dopo una serata finita con tre ragazzi in ospedale, diverse risse e la somministrazione di alcol a minorenni.

Residenti e militanti di Onda Italiana sono scesi in piazza De Gasperi per chiedere maggiore sicurezza, denunciando degrado, spaccio e aggressioni che esasperano il quartiere.

Il Collettivo studentesco ha guidato un corteo per le vie del centro per rivendicare spazi, diritti e una scuola più inclusiva, con striscioni, slogan e musica.