SARONNO – Da calciatore a interprete teatrale: il percorso di Daniele Giulietti, saronnese d’adozione ed ex giocatore del Fbc Saronno, continua a brillare anche fuori dal campo. L’attore è stato infatti protagonista di “Schegge di Pro Patria”, lo spettacolo in programma mercoledì 12 novembre al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio.

Il testo, realizzato per il Pro Patria Museum, porta in scena un racconto che intreccia storie umane e professionali di calciatori che nel tempo hanno indossato la maglia della storica squadra bustocca. Un viaggio emotivo tra memoria sportiva, identità e legami con il territorio, interpretato con sensibilità. Per l’ex biancoceleste si tratta di un nuovo tassello in una carriera artistica avviata da alcuni anni, dopo l’esperienza nel calcio. Con questo spettacolo, Giulietti porta sul palco anche il suo vissuto sportivo, trasformandolo in narrazione.

(foto da Facebook: Daniele Giulietti durante lo spettacolo)

