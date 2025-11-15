Comasco

LOMAZZO – Inizieranno mercoledì 19 novembre gli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria di Lomazzo, programmati da Trenord nell’ambito del più ampio progetto dedicato alle stazioni della linea Saronno–Como.

Si tratta di un cantiere importante, che richiederà alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e garantire allo stesso tempo la continuità del servizio ferroviario e del trasporto pubblico su gomma.

Le modifiche alla sosta

A partire dal 19 novembre 2025 e fino al 10 aprile 2026 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su 15 stalli del parcheggio di viale Como, quelli posti in adiacenza alla recinzione delle Ferrovie Nord.

Le chiusure notturne

Per esigenze logistiche del cantiere sono inoltre previste chiusure al traffico e ulteriori divieti di sosta:

da lunedì 24 novembre 2025 a venerdì 28 novembre 2025

ogni notte dalle 20 alle 6

Saranno interessate:

Piazza Stazione

via Como

Durante queste fasce orarie entrambe le aree saranno chiuse alla circolazione dei veicoli e soggette a divieto di sosta con rimozione forzata.

Il Comune invita residenti, pendolari e utenti dei parcheggi della zona a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a organizzarsi per tempo, vista la durata del cantiere e i disagi inevitabili per la viabilità.