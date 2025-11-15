Altre news

SARONNO – Sabato 15 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la città è interessata da un’ondata di maltempo con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, in temporanea intensificazione nelle ore centrali della giornata. Sono attesi fino a 18 mm di pioggia complessiva entro sera.

Le temperature si manterranno contenute: la massima prevista sarà di 12°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 10°C. I venti soffieranno moderati, al mattino da Nord-Nordest e nel pomeriggio da Est, contribuendo alla persistenza delle nubi basse e dell’umidità elevata. È stata emessa un’allerta meteo per pioggia, anche se al momento non si segnalano criticità particolari sul territorio.

Il peggioramento è causato da un’area di bassa pressione che coinvolge gran parte della Lombardia, portando piogge diffuse e in alcune zone anche temporali. Nel pomeriggio, a Saronno e nelle aree limitrofe, i fenomeni potrebbero attenuarsi, ma il cielo resterà chiuso per tutta la giornata.

Secondo le previsioni di 3B meteo, anche nel resto della Lombardia si osservano condizioni simili: maltempo su tutta la fascia pedemontana e alpina con rovesci anche intensi, mentre nelle pianure le piogge risultano più deboli ma persistenti. In serata è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09